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Робота-художника запідозрили у шпигунстві: хотіли виколоти очі

21 Жовтня 2021, 13:05 Микола Олефіренко
Робот Ai-Da

Поліція Єгипту заарештувала кіборга-художника на ім’я Ai-Da, яка прямувала на виставку сучасного мистецтва. На думку правоохоронних органів, робот міг шпигувати за допомогою очей, які працюють як камери.

Ai-Da повинна була представити свої роботи біля піраміди Хеопса. Це перший випадок в історії, коли захід дозволили провести на цій локації.

Правоохоронні органи Єгипту не виключають того, що Ai-Da може бути учасником шпигунської змови. Робота утримували протягом 10 днів, а потім звільнили.

Творець робота Ейдан Меллер заявив, що прикордонники затримали його творіння через модем та камери, які були розташовані в очах.

– Я можу відмовитися від модемів, але я не можу виколоти їй очі, – стверджує Меллер.

Ai-Da побудувала команда програмістів, робототехников, мистецтвознавців і психологів. Цей багатомільйонний проект був завершений у 2019 році та оновлюється з огляду на вдосконалення технологій.

– Вона робот-художник, і не є шпигункою. Люди бояться роботів, я це розумію. Але вся ситуація іронічна, бо метою створення Ai-Da було попередження про зловживання технологічним розвитком, – додав Меллер.

На щастя, робот залишився цілим і неушкодженим після затримання.

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Фото: Ai-Da robot

Джерело
The Guardian
Теги
кіборги , Робот , художник
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