Полиция Египта арестовала киборга-художника по имени Ai-Da, которая направлялася на выставку современного искусства. По мнению правоохранительных органов, робот мог шпионить с помощью глаз, которые работают как камеры.

Ai-Da должна была представить свои работы у пирамиды Хеопса. Это первый случай в истории, когда мероприятие разрешили провести на этой локации.

Правоохранительные органы Египта не исключают того, что Ai-Da может быть участником шпионского заговора. Робота удерживали в течение 10 дней, а затем освободили.

Создатель робота Эйдан Меллер заявил, что пограничники задержали его творение из-за модема и камер, которые были расположены в глаза.

— Я могу отказаться от модемов, но я не могу выколоть ей глаза, — утверждает Меллер.

Ai-Da построила команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов. Этот многомиллионный проект был завершен в 2019 году и обновляется по мере совершенствования технологий.

— Она робот-художник, и не является шпионкой. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся ситуация иронична, потому что целью создание Ai-Da было предупреждение о злоупотреблениях технологическим развитием, — добавил Меллер.

К счастью, робот остался целым и невредимым после задержания.

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Фото: Ai-Da robot