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Інтернет

Пригожин набирає в ПВК Вагнера через PornHub за допомогою реклами

15 Березня 2023, 19:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Pornhub
Джерело: Unsplash

Реклама терористичної організації Група Вагнера з’явилася на найбільшому сайті для дорослих. Йдеться про сервіс PornHub, на якому тепер набирають добровольців в організацію Пригожина.

Про це повідомляють у низці російських ЗМІ. Якщо зайти на сайт для дорослих з території РФ без використання VPN для зміни IP і авторизуватися через ВКонтакте – з’явиться ролик із запрошенням вступити до лав терористів.

У короткому відео показали рот жінки, яка смокче льодяник.

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– Ми найох***ніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др**и, а йди на роботу в ПВК Вагнера, – йдеться в рекламі.

За твердженням журналістів із Праги, вони зателефонували за вказаним номером, який відображався наприкінці відео. Трубку підняв чоловік, який заявив, що це Приватна військова компанія Вагнер.

Схоже, у глави терористичної організації Пригожина є серйозні проблеми з набором у людей, яких потім відправляють на фронт воювати з українськими захисниками.

Про те, що в Групу Вагнера набирають цивільних, заявляли раніше в розвідці Британії. Так, глава ПВК втратив доступ до вербування в російських в’язницях через суперечки з керівництвом Міноборони РФ, і тепер використовує рекламу на сайті для дорослих.

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Теги
PornHub Війна в Україні ПВК Вагнера
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