Реклама террористической организации Группа Вагнера появилась на крупнейшем сайте для взрослых. Речь идет о сервисе PornHub, на котором теперь набирают добровольцев в организацию Пригожина.

Об этом сообщается в ряде российских СМИ. Если зайти на сайт для взрослых с территории РФ без использования VPN для смены IP и авторизоваться через ВКонтакте — появится ролик с приглашением вступить в ряды террористов.

В коротком видео показали рот женщины, которая смокчет леденец.

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— Мы самая ох***ная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др**и, а иди на работу в ЧВК Вагнера, — идется в рекламе.

По утверждению журналистов из Праги, они позвонили по указанному номеру, который отображался в конце видео. Трубку поднял мужчина, который заявил, что это “Частная военная компания Вагнер”.

Похоже, у главы террористической организации Пригожина есть серьезные проблемы с набором в людей, который затем отправляют на фронт воевать с украинскими защитниками.

О том, что в Группу Вагнера набирают цивильных, заявляли ранее в разведке Британии. Так, глава ЧВК потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за споров с руководством Минобороны РФ, и теперь использует рекламу на сайте для взрослых.