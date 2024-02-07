Космічна компанія Virgin Galactic заявила про інцидент під час нещодавнього суборбітального польоту. Як виявилося, від літального апарату від’єдналася деталь, і зараз триває розслідування з цього приводу.

Від літака Virgin Galactic відвалилася деталь під час польоту: подробиці

Про інцидент заявила сама компанія Virgin Galactic – це сталося 31 січня під час суборбітального польоту Galactic 06 над США. Відомо, що з літака-носія VMS Eve відвалився штиф, який закріплював космічний літак VSS Unity. Сама деталь використовується для підготовки перед польотом, і вона відвалилася після того, як апарати від’єдналися в повітрі. Деталь не впливає на політ тієї частини апарата, яка відправляється в космос.

Утім, на тлі від’єднання деталі, у Virgin Galactic наголосили на дотриманні всіх правил польоту, назвавши його безпечним. Загрози не було ні для літака, ні для екіпажу на борту.

Зараз дивляться

Однак до самої компанії є питання – приміром, інцидент трапився 31 січня, а ось про нього правоохоронним органам заявили тільки через 5 днів після інциденту.

І поки у Virgin Galactic відпадають компоненти, NASA і Lockheed Martin представляють надзвуковий безшумний літак. Очікується, що він змінить авіацію, адже тоді можуть дозволити польоти вантажних надшвидких літаків. Заборона на такі перельоти діють уже близько 50 років.