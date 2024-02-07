Космическая компания Virgin Galactic заявила об инциденте во время недавнего суборбитального полета. Как оказалось, от летательного аппарата отсоединилась деталь, и сейчас ведется расследование по этому поводу.

От самолета Virgin Galactic отвалилась деталь во время полета: подробности

Об инциденте заявила сама компания Virgin Galactic — это произошло 31 января во время суборбитального полёта Galactic 06 над США. Известно, что из самолета-носителя VMS Eve отвалился штиф, который закреплял космический самолет VSS Unity. Сама деталь используется для подготовки перед полетом, и она отвалилась после того, как аппараты отсоединились в воздухе. Деталь не влияет на полет той части аппарата, которая отправляется в космос.

Впрочем, на фоне отсоединения детали, в Virgin Galactic отметили соблюдение всех правил полета, назвав его безопасным. Угрозы не было ни для самолета, ни для экипажа на борту.

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Однако к самой компании есть вопросы — к примеру, инцидент случился 31 января, а вот о нем правоохранительным органам заявили только через 5 дней после инцидента.

И пока у Virgin Galactic отпадают компоненты, NASA и Lockheed Martin представляют сверхзвуковой бесшумный самолет. Ожидается, что он изменит авиацию, ведь тогда могут разрешить полеты грузовых сверхбыстрых самолетов. Запрет на такие перелеты действуют уже около 50 лет.