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Інтернет

Продам дрова та буржуйки недорого: шахраї придумали нову схему пограбування українців

30 Вересня 2022, 11:55
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Продам дрова та буржуйку недорого: нова схема шахраїв з'явилася у мережі
Джерело: Pixabay

Шахраї вигадали новий спосіб наживитися на українцях – “продають” на сайтах дрова, обігрівачі, буржуйки і просять передплату, прикриваючись допомогою ЗСУ.

Детальніше про нову схему шахраїв розповіла ведуча проєкту Аферисти в мережах на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь.

– Увага, нова афера! Враховуючи непередбачувану зиму, зараз є попит на що? Дрова, обігрівачі, буржуйки. Тому аферисти розповсюдили оголошення: Продам дрова/обігрівачі/буржуйки! Недорого! Його часто можна зустріти на сайтах продажів. Аферист буде “співати” вам телефоном щирою солов’їною, що так дешево, бо є великий запас, і час зараз непростий, тож треба всіх розуміти й допомагати одне одному. Заслухаєтесь просто. Але! Прозвучить чарівна фраза: Розумієте, такий час, а раптом ви мене “кинете”? Це маніпуляція, аби вам одразу захотілося довести, що є самою чесністю, – розповідає ведуча.

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Після цього аферист просить у покупця передплату. І аби клієнт не вагався, чи варто платити заздалегідь незрозуміло кому, в хід піде “важка артилерія”. Шахрай скаже, що нібито збирає велику партію для ЗСУ і запропонує сформувати ваше замовлення в їхню партію:

Там величезна машина, тому скиньте, якщо вам не шкода, для хлопців із ЗСУ. Хоча б на бензин – 1500 грн. А залишок за ваше замовлення доплатите, коли отримаєте товар. Тобто 1500 грн – це вже в рахунок вашого замовлення.

За словами Олени-Крістіни Лебідь, після цих слів людина остаточно здасться. Тож ведуча закликала не давати жодних переплат.

– Легенди вам придумають дуже зворушливі, і ви влетите на 3-5 тис. грн, – додала вона.

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Джерело
Новий канал
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