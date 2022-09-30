Мошенники придумали новый способ наживиться на украинцах – “продают” на сайтах дрова, обогреватели, буржуйки и просят предоплату, прикрываясь помощью ВСУ.

Подробнее о новой схеме мошенников рассказала ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале, Елена-Кристина Лебедь.

– Внимание, новая афера! Учитывая непредсказуемую зиму, сейчас спрос на что? Дрова, обогреватели, буржуйки. Поэтому аферисты распространили объявление: Продам дрова/обогреватели/буржуйки! Недорого! Его часто можно встретить на сайтах продаж. Аферист будет “петь” вам по телефону на искреннем соловьином, что так дешево, потому что есть большой запас, и время сейчас непростое, поэтому надо всех понимать и помогать друг другу. Заслушаетесь просто. Но! Прозвучит волшебная фраза: Понимаете, такое время, а вдруг вы меня кинете? Это манипуляция, чтобы вам сразу захотелось доказать, что сама честность, — рассказывает ведущая.

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После этого аферист просит у покупателя предоплату. И чтобы клиент не колебался, стоит ли платить наперед непонятно кому, в ход пойдет “тяжелая артиллерия”. Мошенник скажет, что якобы собирает большую партию для ВСУ и предложит сформировать ваш заказ в их партию:

Там огромная машина, поэтому сбросьте, если вам не жалко, для ребят из ВСУ. Хотя бы на бензин – 1500 грн. А остаток за ваш заказ доплатите, когда получите товар. То есть 1500 грн – это уже в счет вашего заказа.

По словам Елены-Кристины Лебедь, после этих слов человек окончательно сдастся. Поэтому ведущая призвала не давать никаких предоплат.

– Легенды вам придумают очень трогательные, и вы влетите на 3-5 тыс. грн, – добавила она.