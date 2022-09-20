Настав час подбати про домашнє тепло і затишок. А це означає, що потрібно запастися різними джерелами тепла на зиму.
Одним із таких джерел є металева буржуйка. Що таке буржуйка і як правильно її топити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке буржуйка
Буржуйка – це металева піч, призначена для обігріву приміщень.
З її допомогою можна приготувати або підігріти їжу.
Вона дуже популярна в Україні, адже металева буржуйка не займає багато місця у приміщенні та добре справляється із завданням обігріву кімнат.
Ось тільки встановлювати металеву буржуйку у квартирі заборонено.
Через відкритий вогонь може спалахнути пожежа, що порушує правила пожежної безпеки.
А якщо через буржуйку спалахнуть інші квартири чи будинки, вас притягнуть до кримінальної відповідальності (ст. 270 Кримінального кодексу України).
Якщо ваш приватний будинок постраждав унаслідок бойових дій, і немає можливості відновити електро- та газопостачання, то буржуйка у цьому випадку – гарний варіант.
Потрібно пам’ятати, що весь будинок опалити вона не зможе. Буржуйка підходить для опалення невеликого гаража чи кімнати у будинку.
Як розтопити буржуйку дровами:
- якомога дрібніше нарубайте дрова;
- після цього візьміть картонку або будь-який інший папір;
- викладіть шматочки картону в центр топки, а сухі, дрібні дрова – з боків;
- між дровами має бути трохи вільного простору, щоб вони добре спалахнули одне від одного;
- підпаліть картон у різних місцях;
- потім на скрутку картону покладіть кілька дров (у міру згоряння паперу);
- коли станеться розпалювання, додайте в буржуйку більше дров;
- підкидайте дрова в міру згоряння;
- час від часу стежте за вогнем і буржуйкою.