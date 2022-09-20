Настав час подбати про домашнє тепло і затишок. А це означає, що потрібно запастися різними джерелами тепла на зиму.

Одним із таких джерел є металева буржуйка. Що таке буржуйка і як правильно її топити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке буржуйка

Буржуйка – це металева піч, призначена для обігріву приміщень.

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З її допомогою можна приготувати або підігріти їжу.

Вона дуже популярна в Україні, адже металева буржуйка не займає багато місця у приміщенні та добре справляється із завданням обігріву кімнат.

Ось тільки встановлювати металеву буржуйку у квартирі заборонено.

Через відкритий вогонь може спалахнути пожежа, що порушує правила пожежної безпеки.

А якщо через буржуйку спалахнуть інші квартири чи будинки, вас притягнуть до кримінальної відповідальності (ст. 270 Кримінального кодексу України).

Якщо ваш приватний будинок постраждав унаслідок бойових дій, і немає можливості відновити електро- та газопостачання, то буржуйка у цьому випадку – гарний варіант.

Потрібно пам’ятати, що весь будинок опалити вона не зможе. Буржуйка підходить для опалення невеликого гаража чи кімнати у будинку.

Як розтопити буржуйку дровами: