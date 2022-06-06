Конференція Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 відбудеться з 6 до 10 червня. Фанатам Apple представлять оновлені ОС для більшості пристроїв, і розкриють подробиці майбутніх гаджетів, які покажуть світові вже ближче до осені.

Дивитися презентацію WWDC 2022 можна буде онлайн. Початок заходу запланований на 6 червня о 20.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція презентації Apple WWDC 2022 буде доступна на сайті, а також YouTube.

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Конференція WWDC 2022 від Apple (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Apple 6 червня

Літні заходи Apple зазвичай присвячує новинкам у технічному сенсі — йдеться про унікальні технології, операційні системи та інструменти для розробки застосунків.

Саме перший день презентації буде найцікавішим – публіці покажуть оновлені ОС для Mac, iPhone, Apple Watch, iPad та інших пристроїв Apple, які з’являться цього року.

Раніше інсайдери запевняли, що кардинальних змін не варто очікувати – навіть дизайн iOS 16 залишиться практично незмінним. Планується додати інтерактивні віджети, а також доопрацьовану систему повідомлень. Можливо, покращиться робота камер у топових смартфонах – завдяки програмним змінам, планується покращити роботу режиму фокусування об’єктивів.

Планшети iPad отримають більш опрацьовану систему мультизадачності – це дуже важливо для пристрою, створеного для конкуренції з ноутбуками.

Розумний годинник Apple Watch отримає перероблений дизайн циферблатів – тепер на екран можна виводити більше корисної інформації.

Стосовно комп’ютерів та ноутбуків Apple, нова macOS 13 отримає назву Mammoth.