Конференция Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 года пройдет с 6 по 10 июня. Фанатам Apple представят обновленные ОС для большинства устройств и раскроют подробности будущих гаджетов, которые покажут миру уже ближе к осени.

Смотреть презентацию WWDC 2022 можно будет онлайн. Начало мероприятия запланировано на 6 июня в 20:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция презентации Apple WWDC 2022 будет доступна на сайте, а также YouTube.

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Конференция WWDC 2022 от Apple (онлайн-трансляция)

Что покажут на презентации Apple 6 июня

Летние мероприятия Apple обычно посвящает новинкам в техническом плане — речь идет об уникальных технологиях, операционных системах и инструментах для разработки приложений.

Именно первый день презентации будет самым интересным — публике покажут обновленные ОС для Mac, iPhone, Apple Watch, iPad и других устройствах Apple, которые появятся в этом году.

Ранее инсайдеры уверяли, что кардинальных изменений не стоит ожидать — даже дизайн iOS 16 останется практически неизменным. Планируется добавить интерактивные виджеты, а также доработанную систему уведомлений. Возможно, улучшится работа камер в топовых смартфонах — благодаря программным изменениям, планируется улучшить работу режима фокусировки объективов.

Планшеты iPad получат более проработанную систему мультизадачности — это очень важно для устройства, созданного для конкуренции с ноутбуками.

Умные часы Apple Watch получат переработанный дизайн циферблатов — теперь на экран можно выводить больше полезной информации.

Что касается компьютеров и ноутбуков Apple, новенькая macOS 13 получит название Mammoth.