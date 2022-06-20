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Премиум Telegram стал доступным для пользователей: сколько стоит и какие функции

20 июня 2022, 12:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Telegram
Источник: Depositphotos

В популярном мессенджере Telegram появилась платная подписка. Новинка предоставляет доступ к новым услугам, и стоит $5,99 (около 170 грн) в месяц.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что на фоне введения премиум версии не будут ограничивать возможности базового функционала для тех, кто платить не планирует.

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За $5,99 пользователь сможет загружать файлы большего размера — до 4 ГБ, скачивать контент с большей скоростью, получить доступ к уникальным стикерам и реакциям, а также получит доступ к дополнительным функциям управления чатом.

Помимо снятий некоторых ограничений, пользователи премиум Telegram получат расшифровку голосовых сообщений в виде текста — базовая версия так не умеет.

Те, кто будут платить $5,99 в месяц, получат специальную отметку напротив имени, которая будет отображаться у других пользователей. Специальная звездочка покажет, кто платит за дополнительные услуги премиум Telegram.

Причина появления платной подписки очень проста — мессенджером пользуются миллионы людей ежедневно, и на поддержку работоспособности сервиса нужны сервера. Создатель Telegram Павел Дуров ранее заявлял, что оплачивает обслуживание техники собственными деньгами, и теперь пришло время помочь в этом пользователям.

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