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Повідомлення щодо плану евакуації: у ДСНС попередили про небезпечну розсилку

22 Січня 2024, 12:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кіберзлочинці
Джерело: Pexels

Кібершахраї розсилають повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями.

Українців попередили про небезпечну розсилку

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України наголосили, що не здійснювали розсилку подібних повідомлень, а переходити за невідомими посиланнями вкрай небезпечно.

– Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями. Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно, – йдеться у повідомленні.

Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам. Вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Зараз дивляться
ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на початку січня хакери атакували ЗСУ за допомогою спаму з вірусами.

Зловмисники розсилали повідомлення через захищену мережу Signal – пропонували нібито перевестися в штурмову бригаду ЗСУ або армію Ізраїлю.

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Джерело
ДСНС
Теги
ДСНС кібер-шахрайство Кібербезпека
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