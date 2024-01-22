Кібершахраї розсилають повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями.
Українців попередили про небезпечну розсилку
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України наголосили, що не здійснювали розсилку подібних повідомлень, а переходити за невідомими посиланнями вкрай небезпечно.
– Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями. Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно, – йдеться у повідомленні.
Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам. Вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
Нагадаємо, що на початку січня хакери атакували ЗСУ за допомогою спаму з вірусами.
Зловмисники розсилали повідомлення через захищену мережу Signal – пропонували нібито перевестися в штурмову бригаду ЗСУ або армію Ізраїлю.