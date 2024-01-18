Нідерландська компанія Veon, яка володіє оператором Київстар в Україні, заявила, що збитки від зламу хакерів у грудні 2023 року становлять 3,6 млрд грн ($100 млн).

Збій у роботі Київстар: розкрито розмір збитків

Утім Veon не чекає фінансового впливу на свої результати ведення бізнесу за 2023 рік.

Так, сума в 3,6 млрд складається не тільки зі збитків системам, а й із витрат на підвищення лояльності клієнтів – багато хто за кілька днів збою встиг змінити тариф або навіть оператора, щоб залишатися на зв’язку.

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Повідомляється, що найближчими місяцями Київстар і далі займатиметься виплатами компенсації за збої.

Нагадаємо, Київстар скасував наступну плату за тарифом для своїх користувачів. З 21 грудня не потрібно було платити за його користування – послуга разова і підключалась автоматично. Щоправда, це торкнеться не всіх і повинні були бути дотримані певні умови.

Раніше в СБУ заявили, що російські хакери готувалися до зламу Київстару з травня 2023 року. Повний доступ до системи зловмисники отримали щонайменше з листопада минулого року.