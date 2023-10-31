Компанія Apple представила нові MacBook Pro і iMac. Новинки показали на презентації Scary Fast, яка відбулася 30 жовтня.

Нові MacBook Pro та iMac використовують процесори родини M3. Вони визначаються як перші у світі чипи для ПК, розроблені на технології 3-нанометрової.

Моделі нової лінії MacBook Pro доступні в 14- і 16-дюймовому варіанті з процесором M3. У них дисплей Liquid Retina XDR, камера FaceTime 1080p і шість динаміків.

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Крім того, моделі на M3 Max виявляються більш ніж удвічі потужнішими за моделі на M1 Max. У компанії заявили, що деякі версії MacBook Pro можуть працювати до 22 годин без підзарядки.

У продажу MacBook Pro стануть доступні з 7 листопада. Моделі цієї лінії представлені в сріблястому, сірому і чорному кольорах. Вартість від $1,6 тис. для 14-дюймової моделі та $2,5 тис. – для 16-дюймової.

Новий iMac є 24-дюймовим. Він містить у собі екран Retina, вбудовану камеру FaceTime 1080p і аудіосистему з шести динаміків. Гаджет буде доступний у семи кольорах – зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому та сріблястому.

Вартість базової моделі новенького iMac – від $1,2 тис.