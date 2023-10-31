Компания Apple представила новые MacBook Pro и iMac. Новинки показали на презентации Scary Fast, которая прошла 30 октября.

Новые MacBook Pro и iMac используют процессоры семейства M3. Они определяются как первые в мире чипы для ПК, разработанные на технологии 3-нанометровой.

Модели новой линии MacBook Pro доступны в 14- и 16-дюймовом варианте с процессором M3. У них дисплей Liquid Retina XDR, камера FaceTime 1080p и шесть динамиков.

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Кроме того, модели на M3 Max оказываются в более, чем два раза мощнее моделей на M1 Max. В компании заявили, что некоторые версии MacBook Pro могут работать до 22 часов без подзарядки.

В продаже MacBook Pro станут доступны с 7 ноября. Модели этой линии представлены в серебристом, сером и черном цветах. Стоимость от $1,6 тыс. для 14-дюймовой модели и $2,5 тыс. – для 16-дюймовой.

Новый iMac является 24-дюймовым. Он включает в себя экран Retina, встроенную камеру FaceTime 1080p и аудиосистему из шести динамиков. Гаджет будет доступен в семи цветах — зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом.

Стоимость базовой модели новенького iMac – от $1,2 тыс.