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Космос

Порвався батут: Росія відмовиться від роботи на МКС після 2024 року

26 Липня 2022, 15:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
МКС
Джерело: Depositphotos

Росія вирішила вийти із проєкту МКС. Це відбудеться після 2024 року і необхідно для розгортання національної орбітальної станції.

Про це заявив новий голова Роскосмосу Юрій Борисов. Схоже, співпраця зі США та Європою навіть у космосі з Росією неможлива. У РФ заявили, що на тлі відходу всі зобов’язання перед партнерами будуть виконані. Щоправда, останні події в Україні та на світовій політичній арені показали, що угоди з Росією не є надійними.

Борисов заявив, що рішення вже ухвалене, і тепер нова мета Росії у космосі – відкриття власної станції.

Зараз дивляться

– Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію, – додав глава Роскосмосу.

Про яку орбітальну станцію йдеться – невідомо. Діяльність Роскосмосу важко назвати успішною із самого створення корпорації у 2015 році. За минулі сім років Рогозіну (колишній глава Роскосмосу – Ред.) вдалося знищити співпрацю Росії та США, а також здивувати суспільство порожніми обіцянками, які не змогли виконати навіть із практично необмеженим бюджетом.

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Ймовірно, що вихід Росії з проєкту МКС пов’язане і з недавнім скандалом, коли на станції російські космонавти розгорнули прапор “ЛНР”. На цьому фоні Міністерство закордонних справ України закликало виключити Росію із усіх міжнародних космічних програм.

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