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Космос

Порвался батут: Россия откажется от работы на МКС после 2024 года

26 июля 2022, 15:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
МКС
Источник: Depositphotos

Россия решила выйти из проекта МКС. Это произойдет после 2024 года, и необходимо для развертывания национальной орбитальной станции.

Об этом заявил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов. Похоже, сотрудничество с США и Европой даже в космосе с Россией невозможно. В РФ заявили, что на фоне ухода, все обязательства перед партнерами будут выполнены. Правда, последние события в Украине и на мировой политической арене показали, что соглашения с Россией не являются надежным.

Борисов заявил, что решение уже принято, и теперь новая цель России в космосе — открытие собственной станции.

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— Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию, — добавил глава Роскосмоса.

О какой орбитальной станции идет речь — неизвестно. Деятельность Роскосмоса трудно назвать успешной с самого создания корпорации в 2015 году. За эти 7 лет Рогозину удалось уничтожить сотрудничество России и США, а также удивить общество пустыми обещаниями, которые не смогли выполнить даже с практически неограниченным бюджетом.

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Не исключено, что уход России из проекта МКС связан и с недавним скандалом, когда на станции российские космонавты развернули флаг ЛНР. На этом фоне Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из всех международных космических программ.

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