Онлайн-сервіс Дія буде готовим до голосування під час Нацвідбору на Євробачення 2025. Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини після нещодавнього збою в роботі застосунку.

Дію підготують до Нацвідбору на Євробачення 2025: що відомо

Федоров зазначив, що сервіс зможе опрацювати голоси кількох мільйонів українців під час онлайн-голосування – помилки 2024 року було враховано.

– Ми виконали роботу над помилками. Дія запрацювала одразу вночі, а наступного дня всі українці змогли проголосувати – вийшли рекордні показники. Наступного року будемо відразу готові до кількох мільйонів голосувань, – заявив Федоров в ефірі.

Нагадаємо, 3 лютого стався збій у Дії під час голосування на Нацвідборі на Євробачення 2024. Сервіс не впорався з величезним напливом користувачів, через що тимчасово припинив працювати. За словами Федорова, кількість запитів у системі була у 20 разів більшою, ніж роком раніше.

Зараз дивляться

Через збої в роботі довелося відкласти оголошення переможця Нацвідбору на Євробачення 2024. Уже 4 лютого стало відомо, що на Євробачення 2024 поїдуть Alyona Alyona і Jerry Heil.