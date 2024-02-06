Онлайн-сервис Дія будет готовым к голосованию во время Нацотбора на Евровидение 2025. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телемарафона Єдині новини после недавнего сбоя в работе приложения.

Дію подготовят к Нацотбору на Евровидение 2025: что известно

Федоров отметил, что сервис сможет обработать голоса нескольких миллионов украинцев во время онлайн-голосования — ошибки 2024 года были учтены.

— Мы выполнили работу над ошибками. Дія заработала сразу ночью, а на следующий день все украинцы смогли проголосовать — получились рекордные показатели. В следующем году будем сразу готовы к нескольким миллионам голосований, — заявил Федоров в эфире.

Напомним, 3 февраля случился сбой в Дії во время голосования на Нацотборе на Евровидение 2024. Сервис не справился с огромным наплывом пользователей, из-за чего временно перестал работать. По словам Федорова, количество запросов в системе было в 20 раз больше, чем годом ранее.

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Из-за сбоев в работе пришлось отложить оглашение победителя Нацотбора на Евровидение 2024. Уже 4 февраля стало известно, что на Евровидение 2024 поедут Alyona Alyona и Jerry Heil.