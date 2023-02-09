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Ошибка чат-бота Bard обошлась Google в $100 млрд

9 февраля 2023, 17:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Google
Источник: Depositphotos

Чат-бот Google с искусственным интеллектом Bard дал неточный ответ. Из-за этого акции материнской компании Google Alphabet подешевели на фоне опасений, не проигрывает ли она теперь своему конкуренту Microsoft.

Во время презентации у чат-бота спросили: — О каких новых открытиях космического телескопа Джеймс Уэбб можно рассказать своему девятилетнему ребенку? Bard ответил, отметив, что с помощью этого телескопа получили первые снимки планет за пределами Солнечной системы. Однако это не так — первые кадры экзопланет сделал телескоп VLT в 2004 году.

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После этого акции Alphabet упали на 7,7%. Общая сумма нанесенного искусственным интеллектом ущерба оценивается в $100 млрд.

Ошибки Bard подчеркивают проблему для Google, поскольку компания пытается интегрировать ту же технологию искусственного интеллекта, которая лежит в основе поддерживаемого Microsoft ChatGPT в свою основную поисковую систему.

Как и ChatGPT, Bard построен на большой языковой модели, которая обучается на обширных массивах данных в интернете, чтобы генерировать убедительные ответы на вопросы пользователей.

Отметим, 7 февраля корпорация Microsoft Corp. анонсировала давно ожидавшуюся интеграцию с ИИ-чат-ботом ChatGPT компании Open AI, который был встроен в новую версию поискового сервиса Bing.

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Источник
CNN
Теги
Google
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