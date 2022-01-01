Світ відсвяткував Новий рік 2022, і буквально одразу люди почали ділитися своїми враженнями у мережі.

Серед головних трендів Нового року – святкування вдома, сон та тверезість.

Що пишуть у мережі про зустріч Нового року:

Що ви там, живі? Як відгуляли, бешкетники?

Вперше за останні 3 роки після фронту святкую новий рік з родиною. Жінка, дітки, емоції дітей від подарунків безцінні. Бажаю Україні сімейного затишку, здоров’я, спокою, і щоб нарешті скоріше закінчилась війна, дякую ЗСУ за можливість відсвяткувати Новий 2022 рік. Слава Україні.

Перший Новий рік, коли я не об’їлася.

Чоловік зробив найкращий подарунок на Новий рік – зібрав речі і з’їхав до мамуні.

Новий Рік почався з посиденьок з новими сусідами по поверху до 5 ранку, з історіями про ходіння під парусом на яхтах по Середземному морю і круті локації для етно-туризму у Полтавській області. Все-таки кайфовий у нас тут двіж сусідів.

Новий рік почав з того, що виспався. Дивні відчуття чогось, бо вже й забув як воно.

Той самий Новий рік, коли у сусідки вкрали стіл і вона викликала поліцію. І вони приїхали з собакою, ніби реально щось цінне вкрали.