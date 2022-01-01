Мир отпраздновал Новый год 2022, и буквально сразу люди начали делиться своими впечатлениями в сети.

Среди главных трендов Нового года – празднование дома, сон и трезвость.

Что пишут в сети о встрече Нового года:

Что вы там, живы? Как отгуляли, озорники?

Впервые за последние 3 года после фронта праздную новый год с семьей. Жена, дети, эмоции детей от подарков бесценные. Желаю Украине семейного уюта, здоровья, спокойствия, и чтобы наконец-то закончилась война, спасибо ВСУ за возможность отпраздновать Новый 2022 год. Слава Украине.

Первый Новый год, когда я не объелась.

Мужчина сделал лучший подарок на Новый год – собрал вещи и съехал к мамуле.

Новый Год начался с посиделок с новыми соседями по этажу до 5 утра, с историями о хождении под парусом на яхтах по Средиземному морю и крутых локациях для этно-туризма в Полтавской области. Все-таки кайфовый у нас здесь соседи.

Новый год начал с того, что выспался. Странные ощущения чего-то, потому что забыл как оно.

Тот самый Новый год, когда у соседки украли стол и она вызвала полицию. И они приехали с собакой, будто реально что-то ценное украли.