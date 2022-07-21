Відтепер додаток Google Pay стане Google Гаманцем (Google Wallet) і підтримуватиме нові цифрові елементи.

Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів – платіжні картки, квитки на проїзд, події, посадкові талони та картки лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні для Android та Wear OS. Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

Google Гаманець гарантує конфіденційність та безпеку, а також широкий спектр налаштувань, що підійде саме вам. Так, наприклад, особисті документи не будуть передаватися в Google, якщо користувач цього не схвалить. Якщо пристрій втрачено, ви зможете знайти, заблокувати чи стерти з нього дані за допомогою функції Знайти пристрій.

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Як користувачі можуть отримати Google Гаманець

Протягом наступних кількох днів Google Гаманець буде доступний для всіх користувачів. Ті, в кого включені автоматичні оновлення, побачать, що програма Google Pay автоматично оновилася в Google Гаманець. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, потрібно буде вручну оновити додаток із Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити програму Google Гаманець на Google Play.