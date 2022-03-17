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Платежная система PayPal заработала в Украине — Федоров

17 марта 2022, 21:34
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Платежная система PayPal заработала в Украине — Федоров

Международная электронная платежная система PayPal заработала в Украине.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

— Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас, — отметил Федоров.

Также министр поблагодарил всех причастных за такое нововведение в Украине.

— Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также очень спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь, — добавил Михаил Федоров.

Что такое PayPal и как он работает

PayPal — это платежная система, которая по сути является электронными счетами. С них вы можете переводить деньги или оплачивать товары и услуги. Если вы что-то продаете онлайн, оплату можно получать на ваш счет PayPal. Дополнительно можно управлять счетом через мобильное приложение.

В системе есть два вида счетов: личный и корпоративный. Первый подойдет, если вы решили, что то покупать в сети, а второй — для владельцев бизнеса.

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Михайло Федоров
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