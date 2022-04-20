NASA может запустить исследовательскую миссию на Уран до 2031 года. Так, ученые хотят изучить Ледяного гиганта, чтобы больше узнать о космосе и Солнечной системе.

Эксперты изучали Уран лишь однажды — зонд Вояджер-2 приблизился к планете в 1986 году. Будущие изучения помогут больше узнать об аналогичных космических телах, которые находятся возле других звезд.

Об этом заявили в Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NAS).

Разница в формировании планет до сих пор тяжело объясняется наукой. Миссия на Уран может помочь ответить на этот вопрос.

Эксперты считают, что запуск космического аппарата будет реален в 2031 и 2032 годах из-за расположения планет. Благодаря этому удастся сократить время полета к Урану до 13 лет.

Космический аппарат выйдет на орбиту вокруг планеты, что исключит любые наблюдения за соседним Нептуном.

Предполагается, что миссия включит в себя орбитальный аппарат со сроком службы несколько лет, а также атмосферный зонд, который будет изучать мощные ветра Урана, состоящие из водорода, гелия и метана.

В теории, ученым удастся изучить и 27 спутников планеты — на весь проект необходимо выделить как минимум $4,2 млрд.