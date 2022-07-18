Одна з головних проблем цифрового простору – спам. Масові розсилки підозрілих повідомлень можуть не тільки обдурити довірливих користувачів мережі, а й залишити їх без грошей чи особистої інформації.

Як захиститися від спаму – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку радять не розповсюджувати адресу своєї електронної пошти. У багатьох сервісах є свої бази користувачів зі своїми адресами. Це стосується сайтів, форумів та інших сервісів, які вимагають вказати свої дані.

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Експерти з безпеки також рекомендують користуватися одноразовими поштовими адресами. Або мати відразу кілька ящиків під різні потреби – один для роботи, а другий для інтернет-покупок або сторінок у соцмережах.

Щоб не потрапити в пастку зловмисників, не відкривайте підозрілі листи, не переходьте за посиланнями в них і не відкривайте файли, що прикріплені.

Багато поштових сервісів, на кшталт Gmail від Google, вже мають вбудовані системи захисту від спаму – вони автоматично відправляють підозрілі листи до спеціальної теки для спаму, або ж самостійно їх видаляють.

Якщо зловмисники замаскують лист під справжній, рекомендується встановити антивірус на пристрій – телефон або комп’ютер. Це допоможе зберегти особисті дані або гроші від зловмисників, які сховали вірус у файлі, прикріпленому до письма.

Зловмисники можуть вкрасти дані не лише за допомогою пошти, але й за допомогою пристроїв – наприклад телефону. Як віддалено заблокувати смартфон, якщо його вкрали – читайте на Фактах ICTV.