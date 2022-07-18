Одна из главных проблем цифрового пространства — спам. Массовые рассылки подозрительных сообщений могут не только обмануть доверчивых пользователей сети, но и оставить их без денег или личной информации.

Как защититься от спама — далее в материале.

В Госспецсвязи советуют не распространять адрес своей электронной почты. У многих сервисах есть свои базы пользователей с их адресами. Это касается сайтов, форумов, и других сервисов, которые требуют указать свои данные.

Сейчас смотрят

Эксперты по безопасности также рекомендуют пользоваться одноразовыми почтовыми адресами. Или же иметь сразу несколько ящиков под разные нужды — одни для работы, а второй для интернет-покупок или страниц в соцсетях.

Чтобы не попасться в ловушку злоумышленников, не открывайте подозрительные письма, не переходите по ссылкам в них, и не открывайте прикрепленные файлы.

Многие почтовые сервисы, по типу Gmail от Google, уже имеют встроенные системы защиты от спама — они автоматически отправляют подозрительные письма в специальную папку для спама, или же самостоятельно их удаляют.

На случай, если злоумышленники замаскируют спам-письмо под безопасное, рекомендуется установить антивирус на устройство — телефон или компьютер. Это поможет уберечь личные данные или деньги от злоумышленников, которые спрятали вирус в файле, прикрепленном к письму.

Злоумышленники могут украсть данные не только с помощью почты, но и с помощью устройств — к примеру, телефона. Как удаленно заблокировать смартфон если его украли — читайте на Фактах ICTV.