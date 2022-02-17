Український підприємець Макс Поляков віддає свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace за $1. Так, контрольний пакет акцій він передав співзасновнику компанії.

Про це Поляков повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, причиною цього рішення стали розбіжності з владою США – вони активно засуджували його дії.

– Я віддаю за $1 свою частку у розмірі 58% акцій Firefly Aerospace співзасновнику компанії та своєму партнеру Тому Маркусіку. Сподіваюся, Комітет з іноземних інвестицій, ВПС та інші 23 агенції США, які зрадили мене та засуджували мене за мої дії в останні 15 місяців, залишаться задоволеними, – написав Поляков.

Він також додав, що дуже любить Україну і має український паспорт.

Нагадаємо, що про плани продажу акцій компанії Макс Поляков заявив ще у грудні 2021 року. Тоді він повідомив, що владу США не влаштовував контроль українця над Firefly Aerospace – регулятори побоювалися, що це може загрожувати національній безпеці.

Відомо, що бізнесмен вклав у компанії близько $200 млн, але восени 2021 року він отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США з проханням продати 50% акцій Firefly Aerospace. Тоді Поляков погодився виконати прохання, повідомивши, що його діяльність не несе небезпеку США.

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка займається розробкою ракет-носіїв для запуску супутників у космос. У 2017 році генеральний директор Том Маркусік заявив про банкрутство компанії, але активи компанії викупив Поляков.