Украинский предприниматель Макс Поляков отдает свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace за $1. Так, контрольный пакет акций он передал соучредителю компании.

Об этом Поляков сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, причиной этого решения стали разногласия с властью США — они активно осуждали его действия.

— Я отдаю за $1 свою долю в размере 58% акций Firefly Aerospace соучредителю компании и своему партнеру Тому Маркусику. Надеюсь, Комитет по иностранным инвестициям, ВВС и другие 23 агентства США, которые предали меня и осуждали меня за мои действия в последние 15 месяцев, останутся довольными, – написал Поляков.

Он также добавил, что очень любит Украину, и у него есть украинский паспорт.

Напомним, что о планах продажи акций компании Макс Поляков заявил еще в декабре 2021 года. Тогда он сообщил, что власть США не устраивал контроль украинца над Firefly Aerospace — регуляторы опасались, что это может нести угрозу национальной безопасности.

Известно, что бизнесмен вложил в компании около $200 млн, но осенью 2021 года он получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США с просьбой продать 50% акций Firefly Aerospace. Тогда Поляков согласился выполнить просьбу, сообщив, что его деятельность не несет опасность США.

Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, которая занимается разработкой ракет-носителей для запуска спутников в космос. В 2017 году генеральный директор Том Маркусик заявил о банкротстве компании, но активы компании выкупил Поляков.