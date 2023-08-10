Шведська компанія Satcube почала доставку в Україну власних терміналів супутникового інтернету. Вони є аналогами Starlink від Ілона Маска.

Головна перевага в тому, що виробник не забороняє використовувати свої інтернет-термінали у військових цілях.

Спершу Satcube планує передати Україні 100 портативних інтернет-терміналів. За словами засновника і генерального директора Satcube Якоба Каллмера, перші поставки вже відбулися – на початку цього літа. Про це він розповів в інтерв’ю Dagens Nyheter.

Satcube використовує супутникову мережу американської компанії Intelsat. Саме вона розмістила замовлення на поставку терміналів в Україні на суму близько 70 млн шведських крон (€5,97 млн). Вартість терміналів оплатить Німеччина, вона ж їх і передасть.

Зазначимо, Україна звернула увагу на Satcube після того, як кілька гуманітарних організацій і журналістів використовували обладнання цієї компанії для роботи в нашій країні.

Портативний інтернет-термінал важить близько восьми кілограмів. Він може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу становить до однієї секунди, супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 тис. кілометрів.