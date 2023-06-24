Жаба, гадюка і попкорн: реакція українців на ситуацію у Росії

У Росії, ймовірно, відбувається спроба державного перевороту. Це сталося після того, як ватажок ПВК Вагнера вирішив піти проти військового керівництва країни агресора Росії.

Спершу він звинуватив Міноборони РФ, що регулярна російська армія вдарила по тилових таборах його найманців у ніч на 24 червня. Згодом він повідомив, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу “втік” із Ростова-на-Дону.

Ближче до ранку 24 лютого вагнерівці повідомили, що взяли під контроль усі військові об’єкти у Ростові. За словами Пригожина, його мета – Кремль та особисті “розбірки” з Шойгу.

Факти ICTV зібрали найдотепніші реакції соціальних мереж на події у Росії.

Жаба, гадюка і попкорн. Керівник ОПУ та посол України в Німеччині відреагували в емоджі на те, що відбувається в Росії.

Shoigu vs Prigozhin when? pic.twitter.com/kbR7THwmIp — Saint Javelin (@saintjavelin) June 24, 2023

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. Він заявив, що збирається “йти на Москву”, але почав з Ростова.

У Москві та Ростовській області було введено план “Фортеця”. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.