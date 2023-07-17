Ночью 17 июля на Крымском мосту упали два пролета в результате взрывов. Однозначно, событие знаковое и может стать переломным для войны с Россией. Эта переправа является критической инфраструктурой, и ее повреждение точно навредит армии страны-агрессора.

Взрыв на Крымском мосту активно обсуждают пользователи сети. Украинцы делают это в своей манере — через мемы и шутки.

Мемы о взрыве на Крымском мосту — далее в материале.

Конечно же, нельзя не отметить реакцию россиян — за полтора года войны они до сих пор не привыкли, что сами находятся в опасности. К такому раскладу не готовы даже Z-патриоты в шапках-ушанках и тельняшках.

На крымском мосту бавовна pic.twitter.com/QvUh75IXpR — ALESHA STUPIN (@ponochevny) July 17, 2023

Мем с легендарным поджигателем из Полтавы подходит под падение пролетов очень удачно. Вокруг происшествия все “бегают и суетятся”.

Легендарные снимки президента Украины Владимира Зеленского с отдыха на природе отлично вписываются в ситуацию на Крымскому мосту. “Прожарка” дала свои плоды — помимо серьезных повреждений бетонного сооружения, удалось также приготовить шашлыки.

Украинцы также приписывают подрыв бывшему президенту — Петру Порошенко. Якобы это он на истребителе приложил руку к радостному событию.

Россиянам уже давно пора домой. Вот только теперь сухим это сделать не получится. Пользователи Twitter подшучивают, что придется немного поплавать.

Российские туристы организованно и, разумеется, без паники покидают Крым. pic.twitter.com/2BCFTnKBel — EON (@eon_dn) July 17, 2023

Есть и другая версия того, как жители страны-агрессора будут бежать из украинского Крыма.

Россияне В ПАНИКЕ покидают Крым, опасаясь деоккупации. pic.twitter.com/tivHTxdqMw — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ ???? (@zhanoffartin) July 17, 2023

Культовая сцена из боевика Такси отлично вписывается в сегодняшние реалии — проезд для авто закрыт. Надеемся, что это надолго.

Конфликт между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым уже стал культовым — гневный вопрос путинского повара к военачальникам подогнали под сегодняшние реалии. Теперь глава ЧВК спрашивает, где мост.

Напомним, что это не первый взрыв на Крымском мосту. Первый удар был нанесен в октябре 2022 года. Тогда были повреждены пролеты, а также железнодорожное полотно.