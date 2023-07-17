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Поджигатель из Полтавы и Зеленский с шашлыками: мемы о взрыве на Крымском мосту

17 июля 2023, 10:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Меми

Ночью 17 июля на Крымском мосту упали два пролета в результате взрывов. Однозначно, событие знаковое и может стать переломным для войны с Россией. Эта переправа является критической инфраструктурой, и ее повреждение точно навредит армии страны-агрессора.

Взрыв на Крымском мосту активно обсуждают пользователи сети. Украинцы делают это в своей манере — через мемы и шутки.

Мемы о взрыве на Крымском мосту — далее в материале.

Конечно же, нельзя не отметить реакцию россиян — за полтора года войны они до сих пор не привыкли, что сами находятся в опасности. К такому раскладу не готовы даже Z-патриоты в шапках-ушанках и тельняшках.

Мем с легендарным поджигателем из Полтавы подходит под падение пролетов очень удачно. Вокруг происшествия все “бегают и суетятся”.

Легендарные снимки президента Украины Владимира Зеленского с отдыха на природе отлично вписываются в ситуацию на Крымскому мосту. “Прожарка” дала свои плоды — помимо серьезных повреждений бетонного сооружения, удалось также приготовить шашлыки.

Зеленський

Украинцы также приписывают подрыв бывшему президенту — Петру Порошенко. Якобы это он на истребителе приложил руку к радостному событию.

Порошенко

Россиянам уже давно пора домой. Вот только теперь сухим это сделать не получится. Пользователи Twitter подшучивают, что придется немного поплавать.

Есть и другая версия того, как жители страны-агрессора будут бежать из украинского Крыма.

Культовая сцена из боевика Такси отлично вписывается в сегодняшние реалии — проезд для авто закрыт. Надеемся, что это надолго.

Конфликт между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым уже стал культовым — гневный вопрос путинского повара к военачальникам подогнали под сегодняшние реалии. Теперь глава ЧВК спрашивает, где мост.

Пригожин

Напомним, что это не первый взрыв на Крымском мосту. Первый удар был нанесен в октябре 2022 года. Тогда были повреждены пролеты, а также железнодорожное полотно.

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