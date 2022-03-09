На інтернет-сервісі для розміщення оголошень Авіто почали з’являтися оголошення про продаж їжі з McDonald’s.

Користувачі мережі перепродують Біг Маки, Біг Тейсті, набори їжі і навіть порожні коробки та склянки з-під неї.

Так, Біг Мак пропонують купити за 7 тис. рублів (1 543 грн), Цезар рол і пиріжок із лісовими ягодами – 10 тис. рублів (2 204 грн), стіки цукру – 1 тис. рублів (220 грн), порожня склянка – 3 499 рублів (771 грн), пакет – 17 тис. рублів (3 748 грн), МакКомбо Final Edition – 321 500 рублів (70 882 грн) тощо.

В описах до оголошень користувачі зазначають, що придбали їжу в останні дні роботи McDonald’s у Росії.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що McDonald’s закрив 850 ресторанів у Росії. Цей жест зроблено на підтримку України, де РФ 24 лютого розпочала повномасштабну війну.

Ба більше, McDonald’s пожертвував $5 млн українцям.

Наразі за мир в Україні виступають не лише всі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди, а й популярні бренди одягу, їжі, техніки тощо.

Так, тільки за вчорашній вечір про вихід з російського ринку, крім McDonald’s, оголосили Coca-Cola, KFC, PepsiCo, Rolex, Starbucks.