На интернет-сервисе для размещения объявлений Авито начали появляться объявления о продаже оставшейся еды из McDonald’s.

Пользователи сети перепродают Биг Маки, Биг Тейсти, наборы еды и даже пустые коробки и стаканы из под нее.

Так, Биг Мак предлагают купить за 7 тыс. рублей (1 543 грн), Цезарь ролл и пирожок с лесными ягодами — 10 тыс. рублей (2 204 грн), стики сахара — 1 тыс. рублей (220 грн), пустой стакан — 3 499 рублей (771 грн), пакет — 17 тыс. рублей (3 748 грн), МакКомбо Final Edition — 321 500 рублей (70 882 грн) и многое другое.

В описаниях к объявлениям пользователи отмечают, что приобрели еду в последние день работы McDonald’s в России.

Напомним, 8 марта стало известно, что McDonald’s закрыл 850 ресторанов в России. Этот жест сделан в поддержку Украины, где РФ 24 февраля начала полномасштабную войну.

Более того, McDonald’s пожертвовал $5 млн работающим в компании украинцам.

Сейчас за мир в Украине выступают не только все цивилизованные страны и всемирно известные люди, но и популярные бренды одежды, еды, техники и многого другого.

Так, только за вчерашний вечер о выходе с российского рынка помимо McDonald’s объявили Coca-Cola, KFC, PepsiCo, Rolex, Starbucks.