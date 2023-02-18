18 лютого в Україні запрацював чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Як його встановити – читайте далі на Фактах ICTV.

Що таке ChatGPT

Chat GPT – це система чат-ботів, здатна брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запити, як людина. Він вміло підлаштовується під стиль спілкування користувача, намагаючись передбачити подальші дії.

Як встановити ChatGPT

Перший крок. Завантажити чат-бот на телефон

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Зайти на сайт OpenAI та зареєструватися.

Доступний простий вхід через облікові записи Google або Microsoft. Але за бажанняv можна ввести електронну пошту вручну. Після цього потрібно буде вказати номер телефону та отримати код реєстрації.

Другий крок. Необхідно ввести запит у чаті після реєстрації.

Зараз чат-бот перебуває у стадії тестування, тому він має низку обмежень, які варто враховувати під час спілкування. Наприклад, ChatGPT нічого не знає про світ після 2021 року і може уникати питань про актуальні події через “обмежену базу знань”.

Як користуватися ChatGPT

Колишній керівник міністерства економіки Тимофій Милованов дав коротеньку інструкцію, як користуватися ChatGPT.

– Перше питання, яке багато людей задають “Хто такий … ?” – радить він.

Після цього можна погратись і спробувати переписати текст, який видасть бот, як вам подобається.

– Можна використовувати команди “заміни це на це”, “додай це”, “прибери це”, “зроби текст більше емоційним та людяним на 20%”, “перепиши текст в стилі Тараса Шевченка”, “на твою думку, чого не вистачає в цьому описі?”, – пише Милованов.

Крім того, він дав три підходи у використанні ChatGPT:

попросити щось зробити;

написати досить детальний і великий запит;

написати запит та попросити задати вам питання. Після вашої відповіді на питання чат-боту, він виконує завдання.

Приклади використання ChatGPT

Факти ICTV вирішили поспілкуватися з чат-ботом та задали три різні запити: “Хто такий Тарас Шевченко?”; “Що таке вітер?” та “Напиши вірш про Ангеліну (тут можна вказувати будь-яке ім’я). Варто зазначити, що ChatGPT має хист до поезії та складає непогані вірші.