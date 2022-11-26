В Україні запускають бета-тестування подання заяви про шлюб онлайн на порталі Дія. Нині не потрібно ходити до ДРАЦСу, процедура займає до 10 хвилин.

У додатку Дія можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід. Про це повідомляє Мінцифра.

Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:

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досягли 18 років;

мають електронний підпис.

Записатися на бета-тест можна тільки парою: наречений та наречена, оскільки хоч це і тестування, но ваша заява проходить реальний процес реєстрації.