Оксфордський словник назвав слово 2022 року

Оксфордський словник англійської мови назвав слово 2022 року. Ним став вираз goblin mode, що в перекладі – режим гобліна.

Там розшифрували, що гоблінський режим – тип поведінки, який є безсоромно поблажливим, лінивим, неохайним чи жадібним, здебільшого у спосіб, що відкидає соціальні норми чи очікування.

Це словосполучення вперше було помічено у Twitter в 2009 році, проте стало вірусним у соцмережах у лютому 2022 року. Одна з причин – ослаблення обмежень щодо Covid-19 у багатьох країнах.

Зараз дивляться

– Очевидно, що цей вираз – віддзеркалення настроїв людей, які відкинули ідею повернення до нормального життя або повстали проти дедалі більш недосяжних естетичних стандартів, – зазначили в Оксфордському словнику.

Другим словом стало – метавсесвіт, на третьому місці хештег #IStandWith.

Нагадаємо, в 2021 році Оксфордським словником словом року було обрано vax, що означає вакцина, вакцинація.