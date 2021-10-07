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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2021

7 октября 2021, 14:02 Каріна Зуєва
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2021
Источник: Depositphotos

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по литературе. В 2021 году ее обладателем стал Абдулразак Гурна за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами..

Вручение премии прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.  Ее лауреаты получат вознаграждение — 10 млн шведских крон  (около $1,13 млн).

Список кандидатов, претендовавших на премию — неизвестен, поскольку согласно правилам Нобелевского комитета он хранится в секрете последующие 50 лет.

Церемония награждения ежегодно проходит 10 декабря в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, в честь которого и названа премия.

Напомним, что в 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк за безошибочный поэтический голос.

А вот в 2019 году премия досталась сразу двум кандидатам — польской писательнице Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.

Нобелевская неделя в 2021 году началась 4 октября. Тогда же объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали: американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

5 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Ими стали  ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за новаторский вклад в понимание сложных физических систем.

6 октября стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Беньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США за развитие асимметричного органокатализа.

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в 2021 году претендуют 329 кандидатов.

Теги
література , Нобелівська премія
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