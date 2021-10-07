Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по литературе. В 2021 году ее обладателем стал Абдулразак Гурна за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами..

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Вручение премии прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета. Ее лауреаты получат вознаграждение — 10 млн шведских крон (около $1,13 млн).

Список кандидатов, претендовавших на премию — неизвестен, поскольку согласно правилам Нобелевского комитета он хранится в секрете последующие 50 лет.

Церемония награждения ежегодно проходит 10 декабря в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, в честь которого и названа премия.

Напомним, что в 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк за безошибочный поэтический голос.

А вот в 2019 году премия досталась сразу двум кандидатам — польской писательнице Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.

Нобелевская неделя в 2021 году началась 4 октября. Тогда же объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали: американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

5 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Ими стали ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за новаторский вклад в понимание сложных физических систем.

6 октября стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Беньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США за развитие асимметричного органокатализа.

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в 2021 году претендуют 329 кандидатов.