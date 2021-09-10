9 вересня відбулася 31 церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії. Захід є пародією на Нобелівську премію — тут також нагороджують вчених за наукові досягнення сумнівної важливості.

Через пандемії церемонія проходила онлайн, а призами були банкноти Зімбабве, за які мало що можна купити.

Головну нагороду, Шнобелівську премію світу, отримали американські дослідники, які довели перевагу наявності бороди під час кулачного бою. Експериментальним шляхом вдалося з’ясувати, що пишна борода знижує ризик перелому щелепи на 37%.

Перемогу в області Фізика отримали дослідники, які провели серію експериментів, пов’язаних з імовірністю зіткнень пішоходів на вулиці.

Дослідники з Токійського університету отримали нагороду в області Кінетика за аналогічне дослідження з пішоходами.

Сюзанна Шоц зі Швеції отримала премію в області Біологія за дослідження тембру муркотіння котів. Вона довела, що кішки змінюють інтонацію нявкання, підлаштовуючись під стиль розмов людей.

Дослідники з США отримали премію в області Транспорт за транспортування носорога верх ногами. Вони довели, що такий спосіб цілком безпечний як для тварини, так і для людини.

Німецькі вчені отримали премію в області Хімія за аналіз повітря всередині кінотеатрів. Вони створили модель, яка за запахом в залі може визначити жанр фільму. Весь секрет у речовинах, які виділяє людина при перегляді різних сцен.

Французький вчений отримав премію в області Економіка за серію своїх робіт. Він довів, що вага впливає на ймовірність отримання хабаря. Вгодованіші політики отримують неправомірну вигоду частіше за худих.

Переможці в області Ентомологія детально вивчили новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах.

Німецькі вчені отримали премію в області Медицина за дослідження оргазму на організм людини — він здатний прочищати ніс на рівні ліків. Правда, ефект триває недовго.

Дослідники з Іспанії отримали премію в області Екологія. Вони вивчили склад бактерій, які існують і розмножуються на жувальних гумках, знайдених на вулиці.

Нагадаємо, що Шнобелівська премія була заснована в 1991 році Марком Абрахамсом. Мета заходу — привернути до науки інтерес суспільства, нагороджуючи вчених, які вивчали цікаві теми для досліджень.

У 2020 році сума премії становила $10 трильйонів Зімбабве — це близько $1 США. Цього року переможцям довелося самостійно видруковувати цю купюру на принтері через Covid-19.