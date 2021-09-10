9 сентября состоялась 31 церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Мероприятие является пародией на Нобелевскую премию — здесь также награждают ученых за научные достижения сомнительной важности.

Из-за пандемии церемония проходила онлайн, а призами были банкноты Зимбабве, за которые мало что можно купить.

Главную награду, Шнобелевскую премию мира, получили американские исследователи, которые доказали преимущество наличия бороды во время кулачного боя. Экспериментальным путем удалось выяснить, что пышная борода снижает риск перелома челюсти на 37%.

Победу в области Физика получили исследователи, которые провели серию экспериментов, связанных с вероятностью столкновений пешеходов на улице.

Исследователи из Токийского университета получили награду в области Кинетика за аналогичное исследование с пешеходами.

Сюзанна Шоц из Швеции получила премию в области Биология за исследование тембра мурчания кошек. Она доказала, что кошки меняют интонацию мяуканья, подстраиваясь под стиль разговоров людей.

Исследователи из США получили премию в области Транспорт за транспортировку носорога верх ногами. Они доказали, что такой способ вполне безопасен как для животного, так и для человека.

Немецкие ученые получили премию в области Химия за анализ воздуха внутри кинотеатров. Они создали модель, которая по запаху в зале может определить жанр фильма. Весь секрет в веществах, которые выделяет человек при виде различных сцен.

Французский ученый получил премию в области Экономика за серию своих работ. Он доказал, что вес влияет на вероятность получения взятки. Более упитанные политики получают неправомерную выгоду чаще худых.

Победители в области Энтомология подробно изучили новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках.

Немецкие ученые получили премию в области Медицина за исследование оргазма на организм человека — он способен прочищать нос на уровне лекарств. Правда, эффект длится недолго.

Исследователи из Испании получили премию в области Экология. Они изучили состав бактерий, которые существуют и размножаются на жевательных резинках, найденных на улице.

Напомним, что Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом. Цель мероприятия — привлечь к науке интерес общества, награждая ученых, которые изучали интересные темы для исследований.

В 2020 году сума премии составляла $10 триллионов Зимбабве — это около $1 США. В этом году победителям пришлось самостоятельно распечатывать эту купюру на принтере из-за Covid-19.