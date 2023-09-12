Компанія Apple представила розумні годинники Apple Watch 9 і Apple Watch Ultra 2 на осінній презентації 12 вересня.

Характеристики Apple Watch 9

Новий годинник отримав оновлений чипсет S9, який на 60% потужніший і на 30% швидший, ніж начинка в Apple Watch 8. Час автономної роботи збільшили до 18 годин.

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Тепер запити Siri обробляються на пристрої, а не на iPhone – це робить використання безпечним і швидким.

Дисплей зробили яскравішим – до 2000 ніт. Це вдвічі більше, ніж у Series 8. Для темних приміщень, наприклад, кінотеатрів, яскравість може бути знижена до 1 ніт.

Годинник також отримав новий жест double-tap – просто натисніть вказівний і великий пальці разом.

Як і очікувалося, Apple Watch 9 стануть доступними у двох розмірах – 41 і 45 мм.

В Apple заявили, що в Apple Watch 9 використовується перероблений алюміній, перероблене золото, олово, мідь. Уперше в акумуляторі використано перероблений кобальт. Спортивні ремінці на годинники також переробляються на 80%.

Примітно, що до кінця наступного року компанія Apple повністю відмовиться від використання пластику в упаковці своїх пристроїв. Після презентації 12 вересня, компанія відмовляється від шкіри при створенні своїх пристроїв.

Характеристики Apple Watch Ultra 2

Нова архітектура дисплея нового годинника з яскравістю 3000 ніт дає змогу підвищити читабельність за найяскравішого сонячного світла.

Час автономної роботи становить 36 годин на одному заряді і 72 години в режимі зниженого енергоспоживання.

Годинник також отримав чипсет S9, який помітно прискорює роботу пристрою, як порівняти з торішніми моделями.

Ціни

Ціна на Apple Watch 9 починається від $399, ціна на Apple Watch SE від $299, ціна на Apple Watch Ultra 2 – від $799.