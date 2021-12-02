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Новогоднее настроение: Google украсил логотип поискового сервиса праздничной гирляндой

3 декабря 2021, 00:52
Юля Захарченко редактор ленты
Новогоднее настроение: Google украсил логотип поискового сервиса праздничной гирляндой

Поисковый сервис Google украсил свой логотип елочными игрушками. Новогодняя гирлянда может светиться четырьмя цветами.

В зимнем украшении преобладают оттенки, из которых создано брендированное изображение поискового портала Google. Среди них – голубой, красный, желтый и зеленый цвета.

Пользователи сети отметили, что чувствуют восторг от анимированного изображения. По их мнению, минималистический стиль подчеркивает наступление зимы и приближение новогодних праздников.

Дудлы Google

Поисковый сервис Google нередко создает новые дудлы (тематические изображения) в честь разнообразных памятных мировых дат, международных праздников или выдающихся личностей, внесших огромный вклад в развитие человечества.

Недавно одним из них стал Жорж Сера – французский художник, ставший основателем неоимпрессионизма и создателем пуантилизма (оригинального метода живописи, которому характерна геометрическая и нередко орнаментальная композиция полотна).

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ФотоPexelsGoogle

Теги
Google , Дудл , зима , Новый год , Новогодние праздники , Праздник
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