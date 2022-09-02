Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Нові аркани, скарбниці та дві особи на персонажів: у Dota 2 вийшов Battle Pass

2 Вересня 2022, 10:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нові аркани, скарбниці та дві особи на персонажів: у Dota 2 вийшов Battle Pass

Розробники Dota 2 додали до клієнта гри Battle Pass. Спеціальний внутрішньоігровий предмет вже можна купити, щоб підтримати учасників The International 2022 та отримати унікальні предмети.

Гравці можуть прокачувати рівні бойового пропуску, а також купувати їх за гроші в магазині Dota 2. Перепустка розділена на дві частини, друга вийде в листопаді.

У грі з’явилися нові аркани, скарбниці, глузування, фрази коментаторів та інші предмети для геймерів. Ба більше, в оновленні будуть доступні дві особи на персонажів Phantom Assassin та Crystal Maiden. Про це повідомляється на сайті Dota 2.

Зараз дивляться

У Сінгапурі з 15 до 30 жовтня відбуватиметься The International 2022. 11 турнір серії чемпіонатів світу з Dota 2 від Valve вдруге в історії відбудеться в Азії.

Кількість учасників – до 20.

Читайте також:
ГеймерУ кіберспорті не місце вбивцям: росіян дискваліфікували з турніру Dota 2 через Z

Теги
Dota 2
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь