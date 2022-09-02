Розробники Dota 2 додали до клієнта гри Battle Pass. Спеціальний внутрішньоігровий предмет вже можна купити, щоб підтримати учасників The International 2022 та отримати унікальні предмети.

Гравці можуть прокачувати рівні бойового пропуску, а також купувати їх за гроші в магазині Dota 2. Перепустка розділена на дві частини, друга вийде в листопаді.

У грі з’явилися нові аркани, скарбниці, глузування, фрази коментаторів та інші предмети для геймерів. Ба більше, в оновленні будуть доступні дві особи на персонажів Phantom Assassin та Crystal Maiden. Про це повідомляється на сайті Dota 2.

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У Сінгапурі з 15 до 30 жовтня відбуватиметься The International 2022. 11 турнір серії чемпіонатів світу з Dota 2 від Valve вдруге в історії відбудеться в Азії.

Кількість учасників – до 20.