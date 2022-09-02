Разработчики Dota 2 добавили в клиент игры Battle Pass. Специальный внутриигровой предмет уже можно купить, чтобы поддержать участников The International 2022 и получить уникальные предметы.

Игроки могут прокачивать уровни боевого пропуска, а также покупать их за деньги в магазине Dota 2. Пропуск разделен на две части, вторая выйдет в ноябре.

В игре появились новые арканы, сокровищницы, насмешки, фразы комментаторов и другие предметы для геймеров. Более того, в обновлении будут доступны две личности на персонажей Phantom Assassin и Crystal Maiden. Об этом сообщается на сайте Dota 2.

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В Сингапуре с 15 по 30 октября пройдет The International 2022. 11 турнир серии чемпионатов мира по Dota 2 от Valve во второй раз в истории состоится в Азии.

Количество участников — до 20.