Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Новые арканы, сокровищницы и две личности на персонажей: в Dota 2 вышел Battle Pass

2 сентября 2022, 10:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Новые арканы, сокровищницы и две личности на персонажей: в Dota 2 вышел Battle Pass

Разработчики Dota 2 добавили в клиент игры Battle Pass. Специальный внутриигровой предмет уже можно купить, чтобы поддержать участников The International 2022 и получить уникальные предметы.

Игроки могут прокачивать уровни боевого пропуска, а также покупать их за деньги в магазине Dota 2. Пропуск разделен на две части, вторая выйдет в ноябре.

В игре появились новые арканы, сокровищницы, насмешки, фразы комментаторов и другие предметы для геймеров. Более того, в обновлении будут доступны две личности на персонажей Phantom Assassin и Crystal Maiden. Об этом сообщается на сайте Dota 2.

Сейчас смотрят

В Сингапуре с 15 по 30 октября пройдет The International 2022. 11 турнир серии чемпионатов мира по Dota 2 от Valve во второй раз в истории состоится в Азии.

Количество участников — до 20.

Читайте также:
ГеймерВ киберспорте не место убийцам: россиян дисквалифицировали с турнира по Dota 2 через Z

Теги
Dota 2
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь