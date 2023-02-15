На території Херсона була введена заборона на фото- і відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях. Йдеться про всю міську територіальну громаду, до складу якої крім самого міста входять 15 населених пунктів.

Відповідний наказ підписаний начальником Херсонської міської військової адміністрації. Про це повідомили у Facebook Херсонської міської ради.

– На території Херсонської МТГ введена заборона на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до здійснення заходів правового режиму, – йдеться в публікації.

Тепер таким авто забороняється використовувати засоби для зйомки на:

Зараз дивляться

на дорогах загального користування;

об’єктах загального призначення;

об’єктах інфраструктури;

блокпостах;

укріпленнях;

у місцях розташування, зосередження або переміщення військових частин (сил оборони).