На территории Херсона был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях. Речь идет о всей городской территориальной общине, в состав которой кроме самого города входят 15 населенных пунктов.

Соответствующий приказ подписан начальником Херсонской городской военной администрации. Об этом сообщили в Facebook Херсонского городского совета.

— На территории Херсонской ГТГ введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не вовлечены в осуществление мер правового режима, — говорится в публикации.

Теперь таким авто запрещается использовать средства для съемки на:

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на дорогах общего использования;

объектах общего назначения;

объектам инфраструктуры;

блокпостах;

укреплениях;

в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).