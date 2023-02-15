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Никаких фото, видеофиксации и видеорегистраторов — в Херсоне ввели новый запрет

15 февраля 2023, 09:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Видеорегистратор
Источник: Depositphotos

На территории Херсона был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях. Речь идет о всей городской территориальной общине, в состав которой кроме самого города входят 15 населенных пунктов.

Соответствующий приказ подписан начальником Херсонской городской военной администрации. Об этом сообщили в Facebook Херсонского городского совета.

— На территории Херсонской ГТГ введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не вовлечены в осуществление мер правового режима, — говорится в публикации.

Теперь таким авто запрещается использовать средства для съемки на:

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  • на дорогах общего использования;
  • объектах общего назначения;
  • объектам инфраструктуры;
  • блокпостах;
  • укреплениях;
  • в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).
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Теги
відеофіксація заборона фото Херсон
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