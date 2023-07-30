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Інтернет

Незважаючи на стрімке зростання на початку: Threads покинули більше половини користувачів

30 Липня 2023, 10:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Threads
Джерело: Depositphotos

Нова соціальна платформа Threads втратила понад половину своїх користувачів. Про це розповів глава компанії Meta Марк Цукерберг.

Спершу в соцмережі спостерігалося зростання – конкурент Twitter набрав понад 100 млн користувачів протягом п’яти днів після запуску. Зараз цифри впали.

Однак незважаючи на це, Цукерберг назвав ситуацію цілком нормальною. Він очікує, що в майбутньому утримається більше людей, оскільки буде додано нові функції, за відсутність яких користувачі мережі критикували її.

– Якщо зареєструється понад 100 млн осіб, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або хоча б половина з них залишилися. Ми ще не досягли цього, – зазначив Марк.

Директор з продукту компанії Кріс Кокс сказав співробітникам, що тепер вони зосереджені на тому, щоб залучити людей назад на платформу.

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Джерело
BBC
Теги
Threads
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