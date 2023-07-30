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Несмотря на стремительный рост в начале: Threads покинули более половины пользователей

30 июля 2023, 10:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Threads
Источник: Depositphotos

Новая социальная платформа Threads потеряла более половины своих пользователей. Об этом рассказал глава компании Meta Марк Цукерберг.

Сперва в соцсети наблюдался рост — конкурент Twitter набрал более 100 млн пользователей в течение пяти дней после запуска. Сейчас цифры упали.

Однако несмотря на это, Цукерберг назвал ситуацию вполне нормальной. Он ожидает, что в будущем удержится больше людей, поскольку будут добавлены новые функции, за отсутствие которых пользователи сети критиковали ее.

— Если зарегистрируется более 100 млн человек, в идеале было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались. Мы еще не достигли этого, — отметил Марк.

Директор по продукту компании Крис Кокс сказал сотрудникам, что теперь они сосредоточены на том, чтобы привлечь людей обратно на платформу.

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Источник
BBC
Теги
Threads
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