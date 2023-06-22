Готуємо пристрій

Якщо у вас є інші гаджети від Apple (наприклад, Apple Watch чи AirPods) необхідно відʼєднати їх від старого iPhone. Під час вилучення пристроїв здійснюється автоматичне резервне копіювання даних, щоб ви могли відновити усю інформацію додаткових пристроїв після створення пари з новим iPhone.

Також важливо перевірити, чи у вас є резервна копія даних попереднього пристрою. І переконайтеся, що ви памʼятаєте свій ідентифікатор Apple ID і пароль до нього.