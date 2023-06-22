Новий телефон від Apple можна легко налаштувати за допомогою резервної копії попереднього iPhone.
Якщо у вас виникла проблема з перенесення даних з iPhone на iPhone, Факти ICTV підготували для вас покрокову інструкцію, як зробити це швидко та без зайвих клопотів.
Готуємо пристрій
Якщо у вас є інші гаджети від Apple (наприклад, Apple Watch чи AirPods) необхідно відʼєднати їх від старого iPhone. Під час вилучення пристроїв здійснюється автоматичне резервне копіювання даних, щоб ви могли відновити усю інформацію додаткових пристроїв після створення пари з новим iPhone.
Також важливо перевірити, чи у вас є резервна копія даних попереднього пристрою. І переконайтеся, що ви памʼятаєте свій ідентифікатор Apple ID і пароль до нього.
Обираємо спосіб перенесення даних
Перенести дані з iPhone на iPhone можна кількома способами:
- За допомогою Швидкого старту. Ви можете скористатися своїм iPhone для автоматичного налаштування нового пристрою.
- iCloud. З його допомогою можна перенести усі дані на новий пристрій із резервної копії попереднього телефона.
Як перенести дані з iPhone на iPhone через Швидкий старт
Для цього вам потрібно залучити два пристрої iPhone. Далі усе просто:
- Увімкніть свій iPhone, під'єднайте його до мережі Wi-Fi та увімкніть Bluetooth. Тепер включіть новий iPhone і покладіть його поряд зі старим.
- Щоб розпочати перенесення даних, дотримуйтесь інструкцій на екрані. Якщо запит на налаштування нового пристрою зникне з поточного пристрою, перезапустіть обидва телефони.
- Підключіть новий пристрій до тієї ж мережі Wi-Fi або стільникової мережі, що й наявний пристрій.
- Система може запропонувати вам активувати послугу стільникового зв’язку.
- Налаштуйте Face ID або Touch ID.
- Виберіть спосіб передавання даних - перенести напряму з iPhone. Вам доведеться дочекатися завершення цієї процедури, перш ніж ви зможете користуватися телефоном.
- Тримайте пристрої поруч один з одним і не відключайте до завершення процесу перенесення даних.
Перенесення через iCloud
- Увімкніть iPhone, на який будуть переноситись дані. На екрані з’явиться привітання.
- Дотримуйтеся вказівок, доки не з’явиться екран Wi-Fi.
- Підʼєднайтеся до своєї мережі та налаштуйте телефон, поки на екрані не зʼявиться Програми та дані, а потім виберіть пункт Відновлення з резервної копії iCloud.
- Увійдіть в iCloud за допомогою Apple ID та пароля.
- Коли з’явиться запит, виберіть резервну копію. Обовʼязково перевірте, чи обрали ви правильну копію (дивіться на дату та час створення).
- Не відключайтеся від мережі та дочекайтеся завершення відновлення, а потім виконайте вказівки на екрані.
Як перенести певні дані з iPhone на iPhone
Якщо вам потрібно скопіювати на інший телефон не всі дані, а лише певні файли, наприклад, музику, фото або документи, тоді можна скористатися AirDrop. Це щось на кшталт Bluetooth, але тільки для користувачів iPhone.
- Відкрийте програму, а потім торкніть позначки Поширити. Щоб поділитися фото або відео через програму Фотографії, проведіть пальцем вліво або вправо та виберіть кілька фотографій.
- Натисніть на кнопку AirDrop.
- Знайдіть користувача AirDrop, з яким хочете поділитися даними. Використовувати AirDrop можна також для передавання файлів між власними пристроями Apple.
- Якщо на кнопці AirDrop відображається червоний значок із цифрою, це означає, що поблизу є кілька пристроїв, для яких можна поширити вміст.
- Вам потрібно обрати лише того користувача, якому хочете відправити свої дані.